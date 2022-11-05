Харьковчанам рассказали, что делать, если отключат отопление
Харьковская ОВА опубликовала инфографику с рекомендациями, как обогреть себя и сохранить тепло в доме в случае, если централизованное отопление пропадет.
В ХОВА посоветовали всем жителям региона заранее создать запас необходимого.
«Подготовьте запас на трое суток: питьевая и техническая вода, пауэрбанк, фонарик, аптечка, свечи, огнетушитель, готовая еда», — перечислили чиновники.
В ситуации, если внезапно отключилось отопление, власти рекомендуют следить за официальными сообщениями руководителя ОВА, мэра или главы громады, чтобы вовремя понять, насколько серьезная ситуация.
А пока ситуация проясняется, советуют предпринять следующие действия:
🔹 выберите одно помещение в доме для обогрева;
🔸 плотно закройте окна шторами, жалюзи, роллетами;
🔹 включите дополнительные источники тепла;
🔸 пейте и ешьте горячую пищу.
Важно в такой ситуации помнить о технике безопасности и защитить себя от несчастных случаев:
🔹 не греться с помощью неприспособленных средств;
🔸 не использоватьс в квартирах «буржуйки», бензиновые, дизельные генераторы, газовые баллоны;
🔹 не включать более одного электрообогревателя;
🔸 не употреблять алкогольные напитки ради ложного ощущения согрева.
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Также не помешает заранее выяснить адреса ближайших пунктов обогрева, которые в Харькове планируют размещать в школах, метро, на безопасных остановках и даже в палатках посреди микрорайонов.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 21:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА опубликовала инфографику с рекомендациями, как обогреть себя и сохранить тепло в доме в случае, если централизованное отопление пропадет".