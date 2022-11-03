Live
  • Четверг 03.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.22
    • 🟢

Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)

Общество 09:21   03.11.2022
Оксана Горун
Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках в Харькове.

Харьковский городской голова опубликовал в telegram видео из одного такого пункта обогрева, который уже развернули в харьковской школе.

«Источником тепла в таких пунктах будут дровяные печи с выводом дымохода на улицу. Наши специалисты «Харьковских тепловых сетей» сами делают такие печи, и это еще один повод гордиться их работой», — сказал мэр.

Он сообщил, что в каждом пункте обогрева будет кухня, где будут готовить горячее питание. Этим займутся школьные повара.

«Электричество для плит и освещения будет подавать генератор. От него же будут запитаны розетки, и у вас будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай», — заверил Терехов.

Он заверил, что если отключение света и отопления продлится несколько суток, в подобном пункте обогрева предоставят возможности переночевать. Также на месте будут медикаменты первой необходимости.

  • Читайте также: Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)

    • Напомним, мэр Харькова 2 ноября в нацмарафоне рассказал обо всех вариантах пунктов обогрева, которые развернут в Харькове. Самым большим и вместительным станет Харьковский метрополитен.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    23:51
    «Прилеты» по Киевскому району: Терехов сообщил, куда попал враг
    10:37
    Метро, школы и остановки: Терехов рассказал, где будут греть харьковчан
    19:19
    600 тысяч гривен украли на строительстве школьной спортплощадки в Харькове
    16:26
    Пункты обогрева и генераторы. План Терехова, если Харьков будет без света
    15:39
    После визита Терехова полиция Харькова заинтересовалась стройкой в Лесопарке

  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 09:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках в Харькове".