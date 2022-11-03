Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках в Харькове.
Харьковский городской голова опубликовал в telegram видео из одного такого пункта обогрева, который уже развернули в харьковской школе.
«Источником тепла в таких пунктах будут дровяные печи с выводом дымохода на улицу. Наши специалисты «Харьковских тепловых сетей» сами делают такие печи, и это еще один повод гордиться их работой», — сказал мэр.
Он сообщил, что в каждом пункте обогрева будет кухня, где будут готовить горячее питание. Этим займутся школьные повара.
«Электричество для плит и освещения будет подавать генератор. От него же будут запитаны розетки, и у вас будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай», — заверил Терехов.
Он заверил, что если отключение света и отопления продлится несколько суток, в подобном пункте обогрева предоставят возможности переночевать. Также на месте будут медикаменты первой необходимости.
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Напомним, мэр Харькова 2 ноября в нацмарафоне рассказал обо всех вариантах пунктов обогрева, которые развернут в Харькове. Самым большим и вместительным станет Харьковский метрополитен.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках в Харькове".