Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках в Харькове.

Харьковский городской голова опубликовал в telegram видео из одного такого пункта обогрева, который уже развернули в харьковской школе.

«Источником тепла в таких пунктах будут дровяные печи с выводом дымохода на улицу. Наши специалисты «Харьковских тепловых сетей» сами делают такие печи, и это еще один повод гордиться их работой», — сказал мэр.

Он сообщил, что в каждом пункте обогрева будет кухня, где будут готовить горячее питание. Этим займутся школьные повара.

«Электричество для плит и освещения будет подавать генератор. От него же будут запитаны розетки, и у вас будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай», — заверил Терехов.

Он заверил, что если отключение света и отопления продлится несколько суток, в подобном пункте обогрева предоставят возможности переночевать. Также на месте будут медикаменты первой необходимости.

Напомним, мэр Харькова 2 ноября в нацмарафоне рассказал обо всех вариантах пунктов обогрева, которые развернут в Харькове. Самым большим и вместительным станет Харьковский метрополитен.