Терехов показав, як виглядає пункт обігріву в Харкові (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пункти обігріву розгорнуть у школах, метро, на безпечних зупинках та в наметах у Харкові.
Харківський міський голова опублікував у телеграмі відео з одного такого пункту обігріву, який уже розгорнули в харківській школі.
“Джерелом тепла в таких пунктах будуть дров’яні печі з виведенням димаря на вулицю. Наші фахівці “Харківських теплових мереж” самі роблять такі печі, і це ще один привід пишатися їхньою роботою”, – сказав мер.
Він повідомив, що в кожному пункті обігріву буде кухня, де готуватимуть гаряче харчування. Цим займуться шкільні кухарі.
“Електрику для плит та освітлення буде подавати генератор. Від нього ж будуть запитані розетки, і ви матимете можливість зарядити свої мобільні телефони, зробити собі гарячий чай”, – запевнив Терехов.
Він наголосив, що якщо відключення світла та опалення триватиме кілька діб, у подібному пункті обігріву нададуть можливості переночувати. Також на місці будуть медикаменти першої потреби.
Читайте також: Терехов показав, як виглядає пункт обігріву в Харкові (відео)
Нагадаємо, мер Харкова 2 листопада в нацмарафоні розповів про всі варіанти пунктів обігріву, які розгорнуть у Харкові. Найбільшим та найбільш містким стане Харківський метрополітен.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов показав, як виглядає пункт обігріву в Харкові (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пункти обігріву розгорнуть у школах, метро, на безпечних зупинках та в наметах у Харкові".