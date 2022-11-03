Терехов показав, як виглядає пункт обігріву в Харкові (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пункти обігріву розгорнуть у школах, метро, ​​на безпечних зупинках та в наметах у Харкові.

Харківський міський голова опублікував у телеграмі відео з одного такого пункту обігріву, який уже розгорнули в харківській школі.

“Джерелом тепла в таких пунктах будуть дров’яні печі з виведенням димаря на вулицю. Наші фахівці “Харківських теплових мереж” самі роблять такі печі, і це ще один привід пишатися їхньою роботою”, – сказав мер.

Він повідомив, що в кожному пункті обігріву буде кухня, де готуватимуть гаряче харчування. Цим займуться шкільні кухарі.

“Електрику для плит та освітлення буде подавати генератор. Від нього ж будуть запитані розетки, і ви матимете можливість зарядити свої мобільні телефони, зробити собі гарячий чай”, – запевнив Терехов.

Він наголосив, що якщо відключення світла та опалення триватиме кілька діб, у подібному пункті обігріву нададуть можливості переночувати. Також на місці будуть медикаменти першої потреби.

Нагадаємо, мер Харкова 2 листопада в нацмарафоні розповів про всі варіанти пунктів обігріву, які розгорнуть у Харкові. Найбільшим та найбільш містким стане Харківський метрополітен.