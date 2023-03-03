З пункту обігріву на Північній Салтівці вкрали генератор і здали в ломбард
У Харкові викрили злодія, який 26 січня вкрав бензиновий генератор із території центрального теплового пункту на Північній Салтівці, який у разі блекауту використовується як пункт обігріву. Ним виявився раніше неодноразово засуджений уродженець Донецької області.
Бензиновий генератор марки FOGO F3001 чоловік 1990 року народження одразу відніс до одного з харківських ломбардів та здав за 25 тисяч гривень, повідомляють у пресслужбі КП “Харківські теплові мережі”.
Наразі громадянина, який раніше був неодноразово засуджений за майнові злочини, затримали в межах кримінального провадження за ч.4 ст.185 КК України. Суд Дніпровського району Дніпропетровської області обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підприємство також готує цивільний позов із метою відшкодування збитків.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили злодія, який 26 січня вкрав бензиновий генератор із території центрального теплового пункту на Північній Салтівці, який у разі блекауту використовується як пункт обігріву. Ним виявився раніше неодноразово засуджений уродженець Донецької області.".