Як виживає Харків у мороз: метро цілодобово й обігрівачі літнім людям
Станції Харківського метро у цілодобовому режимі функціонуватимуть як пункти незламності, повідомив мер Ігор Терехов.
«За потреби люди зможуть цілодобово приходити до метрополітену й отримувати там усю необхідну допомогу. У нас працює 101 пункт незламності. Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів», – зазначив міський голова.
Також місто має домовленість з АТ «Укрзалізниця», яке облаштовує пункт незламності на базі потягу, зазначив Терехов.
«Поки що це шість вагонів, у кожному з яких можуть перебувати по 50 людей. Загалом це близько 300 осіб. Якщо виникне потреба, будуть задіяні й інші потяги», – додав мер Харкова.
Також у Харкові працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування.
Літнім й самотнім харків’янам надали обігрівачі
Маломобільним і самотнім мешканцям Харкова, які тимчасово опинилися без тепла через російську атаку, дали електричні обігрівачі, повідомив мер Ігор Терехов.
У районах, де є наразі проблеми з опаленням, на обліку перебувають 277 таких мешканців. З них 79 людей, що практично не виходять зі своїх осель.
«Соцпрацівники відвідали кожного та передали їм електрообігрівачі. За потреби місто готове тимчасово розмістити цих людей у лікувальних закладах, однак ще ніхто не висловив такого бажання», – повідомив Терехов.
Також він зазначив, що всі лікарні міста функціонують у штатному режимі, крім однієї, де за планом реагування на надзвичайну ситуацію 68 пацієнтів перевели до інших лікарень.
Пункти обігріву у постраждалому районі
У Холодногірському районі, де мешканці залишилися без опалення, оперативно розгорнули мобільні пункти обігріву, де харків’яни можуть випити гарячі напої, зарядити гаджети і зігрітися.
Всього на території Холодногірського району діють 12 пунктів незламності, шість пунктів підтримки та три мобільні намети для обігріву.
3 Лютого 2026 в 19:37