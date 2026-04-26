Стрілянина на станції метро «Історичний музей» у Харкові: що відомо

На станції метро «Історичний музей» у Харкові сталася стрілянина.

Доповнено о 22:26. Поліція затримала молодика, який напідпитку стріляв зі стартового пістолета на станції метро “Історичний музей”.

“Чоловіка доставили в кімнату поліції для з’ясування усіх обставин. Вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності”, – йдеться в публікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними обласної прокуратури, затриманому – 20 років. Попередня правова кваліфікація — хуліганство (ст. 296 ККУ).

22:03. У низці телеграм-каналів повідомили, що невідомий стріляв по людях із травматичної зброї. На місці нібито працює поліція.

Поінформоване джерело підтвердило МГ «Об’єктив» факт стрілянини, але, за його даними, постріл був зроблений зі стартового пістолета. Людину, яка це зробила, затримали.

Виконувачка обов’язків начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко повідомила, що о 21:10 на станції метро «Історичний музей» цивільний у стані алкогольного сп’яніння зробив один постріл угору зі стартового пістолета. Постраждалих немає.

