Стрілянина на станції метро «Історичний музей» у Харкові: що відомо
На станції метро «Історичний музей» у Харкові сталася стрілянина.
Доповнено о 22:26. Поліція затримала молодика, який напідпитку стріляв зі стартового пістолета на станції метро “Історичний музей”.
“Чоловіка доставили в кімнату поліції для з’ясування усіх обставин. Вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності”, – йдеться в публікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними обласної прокуратури, затриманому – 20 років. Попередня правова кваліфікація — хуліганство (ст. 296 ККУ).
22:03. У низці телеграм-каналів повідомили, що невідомий стріляв по людях із травматичної зброї. На місці нібито працює поліція.
Поінформоване джерело підтвердило МГ «Об’єктив» факт стрілянини, але, за його даними, постріл був зроблений зі стартового пістолета. Людину, яка це зробила, затримали.
Виконувачка обов’язків начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко повідомила, що о 21:10 на станції метро «Історичний музей» цивільний у стані алкогольного сп’яніння зробив один постріл угору зі стартового пістолета. Постраждалих немає.
Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам було присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. Шквал наробив лиха у місті — валив дерева та зривав дахи з будівель. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт
Читайте також: Три десятки п’яних водіїв спіймали на Харківщині: що показали “драгери”
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: исторический музей, метро, поліція Харківський області, стрілянина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стрілянина на станції метро «Історичний музей» у Харкові: що відомо», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 22:26;