Половецьких баб ХІ-ХІІ ст. н.е. у Харкові побили сокирою. Вандала шукають

У Харкові невідомі пошкодили половецьких баб ХІ-ХІІ ст. н.е., що стояли біля Історичного музею. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) ККУ.

Інформація про пошкодження фігур надійшла вранці 2 листопада, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці оглянули місце події та виявили сокиру без руків’я. Речові докази вилучили.

“Поліція встановлює обставини події та особу, причетну до скоєння злочину”, — йдеться у публікації.

“На них сліди від сокири, я просто в шоці. Це ж яким вандалом треба бути, щоб з такою люттю бити”, – сказала виданню “Накипіло” директорка Харківського історичного музею Ольга Сошнікова.

За її словами, баби зроблені з пісковику. Реставратори консервують сколи, щоб уникнути додаткових руйнувань від дощу та снігу. У майбутньому фігури приберуть із вільного доступу.



Фото: ГУ НП у Харківській області

Нагадаємо, баб встановили перед реконструйованим музеєм у 2013 році. До цього фігури можна було побачити у внутрішньому дворику закладу. Баб не реставрували, щоб зберегти їхню автентичність.