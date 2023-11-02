Половецьких баб ХІ-ХІІ ст. н.е. у Харкові побили сокирою. Вандала шукають
У Харкові невідомі пошкодили половецьких баб ХІ-ХІІ ст. н.е., що стояли біля Історичного музею. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) ККУ.
Інформація про пошкодження фігур надійшла вранці 2 листопада, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці оглянули місце події та виявили сокиру без руків’я. Речові докази вилучили.
“Поліція встановлює обставини події та особу, причетну до скоєння злочину”, — йдеться у публікації.
“На них сліди від сокири, я просто в шоці. Це ж яким вандалом треба бути, щоб з такою люттю бити”, – сказала виданню “Накипіло” директорка Харківського історичного музею Ольга Сошнікова.
За її словами, баби зроблені з пісковику. Реставратори консервують сколи, щоб уникнути додаткових руйнувань від дощу та снігу. У майбутньому фігури приберуть із вільного доступу.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Нагадаємо, баб встановили перед реконструйованим музеєм у 2013 році. До цього фігури можна було побачити у внутрішньому дворику закладу. Баб не реставрували, щоб зберегти їхню автентичність.
Читайте також: Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягли» в дерев’яні саркофаги
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: исторический музей, поліція, скифские бабы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Половецьких баб ХІ-ХІІ ст. н.е. у Харкові побили сокирою. Вандала шукають»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 19:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові невідомі пошкодили половецьких баб ХІ-ХІІ ст. н.е., що стояли біля Історичного музею. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) ККУ.".