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Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягли» в дерев’яні саркофаги

Суспільство 18:40   07.07.2023
Оксана Якушко
Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягли» в дерев’яні саркофаги

Щоб убезпечити кам’яних половецьких баб в Ізюмі від пошкоджень, науковці та комунальники зробили консервацію історичних пам’яток, повідомляє city-izyum.gov.ua.

Кам’яні половецькі баби, розташовані на горі Крем’янець, є унікальною пам’яткою ІХ-ХІІІ сторіччя та мають велику цінність для культурного надбання України і є своєрідною візитівкою міста.

Щоб захистити їх від пошкоджень в умовах воєнного стану до Ізюма приїхали фахівці Харківської філії Національного науково-дослідницького центру Сергій Омельник та Світлана Єфанова, а також в.о. директора КЗ “Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова” Ольга Сошнікова.

Під їх керівництвом здійснили консервацію кам’яних баб із дотриманням всіх необхідних норм та умов. Допомагали закривати історичні пам’ятки комунальники з теплових мереж.

Тож тепер половецькі баби надійно захищені та будуть збережені для нащадків.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб убезпечити кам’яних половецьких баб в Ізюмі від пошкоджень, науковці та комунальники зробили консервацію історичних пам’яток, повідомляє city-izyum.gov.ua.".