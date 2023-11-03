“Щоб подихали”. Половецьких баб у Харкові порубав п’яний безробітний (відео)

Правоохоронці розшукали ймовірного вандала, який міг пошкодити половецьких баб біля Харківського історичного музею. За версією слідства, це 45-річний безробітний містянин.

“Під час спілкування зі слідчим чоловік провину визнав повністю. Пояснив, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, вирішив сокирою відкрити коробки, під якими знаходились пам’ятки культури. Хотів, щоб “вони подихали, подивились світ”, – розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відео: ГУ Нацполіції в Харківській області

Нагадаємо, про пошкодження фігур правоохоронцям повідомили вранці 2 листопада. На місці події знайшли сокиру без руків’я.

Напередодні було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне пошкодження майна) ККУ. У зв’язку із встановленням нових обставин слідчі перекваліфікували злочин на ч. 2 ст. 298 (пошкодження об’єктів культурної спадщини) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

За даними правоохоронців, баби ХІ-ХІІ ст. н.е. виготовлені з пісковику. Вони були знайдені у 1902 році на території степових районів Харківської губернії в ареалі розміщення верхньодонецьких половецьких племен. Фігури включено до складу державної частини Музейного фонду України.

Як повідомлялося, баб встановили перед реконструйованим Історичним музеєм у 2013 році. До цього фігури можна було побачити у внутрішньому дворику закладу. Баб не реставрували, щоби зберегти автентичність.