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“Щоб подихали”. Половецьких баб у Харкові порубав п’яний безробітний (відео)

Культура 15:46   03.11.2023
Олена Нагорна
“Щоб подихали”. Половецьких баб у Харкові порубав п’яний безробітний (відео)

Правоохоронці розшукали ймовірного вандала, який міг пошкодити половецьких баб біля Харківського історичного музею. За версією слідства, це 45-річний безробітний містянин.

“Під час спілкування зі слідчим чоловік провину визнав повністю. Пояснив, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, вирішив сокирою відкрити коробки, під якими знаходились пам’ятки культури. Хотів, щоб “вони подихали, подивились світ”, – розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відео: ГУ Нацполіції в Харківській області

Нагадаємо, про пошкодження фігур правоохоронцям повідомили вранці 2 листопада. На місці події знайшли сокиру без руків’я.

Напередодні було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне пошкодження майна) ККУ. У зв’язку із встановленням нових обставин слідчі перекваліфікували злочин на ч. 2 ст. 298 (пошкодження об’єктів культурної спадщини) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

За даними правоохоронців, баби ХІ-ХІІ ст. н.е. виготовлені з пісковику. Вони були знайдені у 1902 році на території степових районів Харківської губернії в ареалі розміщення верхньодонецьких половецьких племен. Фігури включено до складу державної частини Музейного фонду України.

Як повідомлялося, баб встановили перед реконструйованим Історичним музеєм у 2013 році. До цього фігури можна було побачити у внутрішньому дворику закладу. Баб не реставрували, щоби зберегти автентичність.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 15:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали ймовірного вандала, який міг пошкодити половецьких баб біля Харківського історичного музею. За версією слідства, це 45-річний безробітний містянин.".