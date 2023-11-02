Скіфських баб ХIV століття до н. е. у Харкові побили сокирою. Вандала шукають
У Харкові невідомі пошкодили скіфських баб, датованих ХІV століттям до нашої ери, що стояли біля Історичного музею. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) ККУ.
Інформація про пошкодження фігур надійшла вранці 2 листопада, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці оглянули місце події та виявили поблизу пошкоджених скіфських баб сокиру без руків’я. Речові докази вилучили.
“Поліція встановлює обставини події та особу, причетну до скоєння злочину”, — йдеться у публікації.
“На них сліди від сокири, я просто в шоці. Це ж яким вандалом треба бути, щоб з такою люттю бити”, – сказала виданню “Накипіло” директорка Харківського історичного музею Ольга Сошнікова.
За її словами, скіфські баби зроблені з пісковику. Реставратори консервують сколи, щоб уникнути додаткових руйнувань від дощу та снігу. У майбутньому фігури приберуть із вільного доступу.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Нагадаємо, скіфських баб встановили перед реконструйованим музеєм у 2013 році. До цього фігури можна було побачити у внутрішньому дворику закладу. Баб не реставрували, щоб зберегти їхню автентичність.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: исторический музей, поліція, скифские бабы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 19:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові невідомі пошкодили скіфських баб, датованих ХІV століттям до нашої ери, що стояли біля Історичного музею. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) ККУ.".