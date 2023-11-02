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Половецких баб XI-XII вв. н.э. в центре Харькова побили топором. Вандала ищут

Происшествия 19:47   02.11.2023
Елена Нагорная
Половецких баб XI-XII вв. н.э. в центре Харькова побили топором. Вандала ищут Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харькове повредили половецких баб XI-XII вв. н.э., стоявших возле Исторического музея. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Информация о повреждении фигур поступила утром 2 ноября, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители осмотрели место происшествия и обнаружили топор без рукоятки. Вещественные доказательства изъяли.

«Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лицо, причастное к совершению преступления», — говорится в публикации.

«На них следы от топора, я просто в шоке. Это же каким вандалом надо быть, чтобы с такой яростью бить», — сказала изданию «Накипело» директор Харьковского исторического музея Ольга Сошникова.

По ее словам, бабы сделаны из песчаника. Реставраторы консервируют сколы, чтобы избежать дополнительных разрушений от дождя и снега. В будущем фигуры уберут из свободного доступа.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, баб установили перед реконструированным музеем в 2013 году. До этого фигуры можно было увидеть во внутреннем дворике учреждения. Баб не реставрировали, чтобы сохранить аутентичность.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повредили половецких баб XI-XII вв. н.э., стоявших возле Исторического музея. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.".