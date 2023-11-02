Половецких баб XI-XII вв. н.э. в центре Харькова побили топором. Вандала ищут
В Харькове повредили половецких баб XI-XII вв. н.э., стоявших возле Исторического музея. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.
Информация о повреждении фигур поступила утром 2 ноября, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители осмотрели место происшествия и обнаружили топор без рукоятки. Вещественные доказательства изъяли.
«Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лицо, причастное к совершению преступления», — говорится в публикации.
«На них следы от топора, я просто в шоке. Это же каким вандалом надо быть, чтобы с такой яростью бить», — сказала изданию «Накипело» директор Харьковского исторического музея Ольга Сошникова.
По ее словам, бабы сделаны из песчаника. Реставраторы консервируют сколы, чтобы избежать дополнительных разрушений от дождя и снега. В будущем фигуры уберут из свободного доступа.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Напомним, баб установили перед реконструированным музеем в 2013 году. До этого фигуры можно было увидеть во внутреннем дворике учреждения. Баб не реставрировали, чтобы сохранить аутентичность.
Читайте также: Каменных половецких баб в Изюме на Харьковщине «одели» в деревянные саркофаги
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: исторический музей, полиция, скифские бабы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Половецких баб XI-XII вв. н.э. в центре Харькова побили топором. Вандала ищут»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повредили половецких баб XI-XII вв. н.э., стоявших возле Исторического музея. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.".