Каменных половецких баб в Изюме на Харьковщине «одели» в деревянные саркофаги

Чтобы оградить каменных половецких баб в Изюме от повреждений, ученые и коммунальщики сделали консервацию исторических памятников, сообщает city-izyum.gov.ua.

Каменные половецкие бабы, расположенные на горе Кременец, являются уникальным памятником IX-XIII столетия и имеют большую ценность для культурного достояния Украины и являются своеобразной визитной карточкой города.

Чтобы защитить их от повреждений в условиях военного положения, в Изюм приехали специалисты Харьковского филиала Национального научно-исследовательского центра Сергей Омельник и Светлана Ефанова, а также и.о. директора КП «Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова” Ольга Сошникова.

Под их руководством сделали консервацию каменных баб с соблюдением всех необходимых норм и условий. Помогали закрывать исторические памятники коммунальщики из тепловых сетей.

Теперь половецкие бабы надежно защищены и сохранятся для потомков.