Каменных половецких баб в Изюме на Харьковщине «одели» в деревянные саркофаги
Чтобы оградить каменных половецких баб в Изюме от повреждений, ученые и коммунальщики сделали консервацию исторических памятников, сообщает city-izyum.gov.ua.
Каменные половецкие бабы, расположенные на горе Кременец, являются уникальным памятником IX-XIII столетия и имеют большую ценность для культурного достояния Украины и являются своеобразной визитной карточкой города.
Чтобы защитить их от повреждений в условиях военного положения, в Изюм приехали специалисты Харьковского филиала Национального научно-исследовательского центра Сергей Омельник и Светлана Ефанова, а также и.о. директора КП «Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова” Ольга Сошникова.
Под их руководством сделали консервацию каменных баб с соблюдением всех необходимых норм и условий. Помогали закрывать исторические памятники коммунальщики из тепловых сетей.
Теперь половецкие бабы надежно защищены и сохранятся для потомков.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 18:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы оградить каменных половецких баб в Изюме от повреждений, ученые и коммунальщики сделали консервацию исторических памятников, сообщает city-izyum.gov.ua. ".