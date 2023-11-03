Live
  • Пт 03.11.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

«Чтобы подышали». Половецких баб в Харькове порубил пьяный безработный (видео)

Культура 15:46   03.11.2023
Елена Нагорная
«Чтобы подышали». Половецких баб в Харькове порубил пьяный безработный (видео) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Правоохранители разыскали вероятного вандала, который мог повредить половецких баб возле Харьковского исторического музея. По версии следствия, это 45-летний безработный горожанин.

«Во время общения со следователем мужчина вину признал полностью. Объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, решил топором открыть коробки, под которыми находились памятники культуры. Хотел, чтобы «они подышали, посмотрели мир», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, о повреждении фигур правоохранителям сообщили утром 2 ноября. На месте происшествия нашли топор без рукоятки.

Накануне было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) УКУ. В связи с установлением новых обстоятельств следователи переквалифицировали преступление на ч. 2 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

По данным правоохранителей, бабы ХІ-ХІІ вв. н.э. изготовлены из песчаника. Они были найдены в 1902 году на территории степных районов Харьковской губернии в ареале размещения верхнедонецких половецких племен. Фигуры включены в состав государственной части Музейного фонда Украины.

Как сообщалось, баб установили перед реконструированным Историческим музеем в 2013 году. До этого фигуры можно было увидеть во внутреннем дворике учреждения. Их не реставрировали, чтобы сохранить аутентичность.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
03.11.2023, 12:47
Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов
Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов
03.11.2023, 14:34
«Чтобы подышали». Половецких баб в Харькове порубил пьяный безработный (видео)
«Чтобы подышали». Половецких баб в Харькове порубил пьяный безработный (видео)
03.11.2023, 15:46
Пробовал становиться на ноги — в «Новой почте» сообщили об умершем сотруднике
Пробовал становиться на ноги — в «Новой почте» сообщили об умершем сотруднике
03.11.2023, 11:45
Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)
Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)
03.11.2023, 13:39
Биотехнологический вуз хочет сделать укрытие в памятнике архитектуры Харькова
Биотехнологический вуз хочет сделать укрытие в памятнике архитектуры Харькова
03.11.2023, 16:53

Новости по теме:

19:47
Половецких баб XI-XII вв. н.э. в центре Харькова побили топором. Вандала ищут
09:52
«Подделка» — харьковский эксперт оценил «золото скифов», изъятое в Испании
22:09
В историческом музее открылась выставка, посвященная украинскому движению Харькова (фото)
16:02
В историческом музее открылась экспозиция Харьковской таможни (фото)
09:21
В Харьковском историческом музее откроется выставка «Нью-Йорк — Иловайск: выбор»

Вы читали новость: ««Чтобы подышали». Половецких баб в Харькове порубил пьяный безработный (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 15:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали вероятного вандала, который мог повредить половецких баб возле Харьковского исторического музея. По версии следствия, это 45-летний безработный горожанин.".