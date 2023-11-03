«Чтобы подышали». Половецких баб в Харькове порубил пьяный безработный (видео)

Правоохранители разыскали вероятного вандала, который мог повредить половецких баб возле Харьковского исторического музея. По версии следствия, это 45-летний безработный горожанин.

«Во время общения со следователем мужчина вину признал полностью. Объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, решил топором открыть коробки, под которыми находились памятники культуры. Хотел, чтобы «они подышали, посмотрели мир», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, о повреждении фигур правоохранителям сообщили утром 2 ноября. На месте происшествия нашли топор без рукоятки.

Накануне было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) УКУ. В связи с установлением новых обстоятельств следователи переквалифицировали преступление на ч. 2 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

По данным правоохранителей, бабы ХІ-ХІІ вв. н.э. изготовлены из песчаника. Они были найдены в 1902 году на территории степных районов Харьковской губернии в ареале размещения верхнедонецких половецких племен. Фигуры включены в состав государственной части Музейного фонда Украины.

Как сообщалось, баб установили перед реконструированным Историческим музеем в 2013 году. До этого фигуры можно было увидеть во внутреннем дворике учреждения. Их не реставрировали, чтобы сохранить аутентичность.