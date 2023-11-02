Скифских баб ХIV века до н. э. в центре Харькова побили топором. Вандала ищут

В Харькове неизвестные повредили скифских баб, датированных ХIV веком до нашей эры, стоявших возле Исторического музея. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Информация о повреждении фигур поступила утром 2 ноября, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители осмотрели место происшествия и обнаружили вблизи поврежденных скифских баб топор без рукоятки. Вещественные доказательства изъяли.

«Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лицо, причастное к совершению преступления», — говорится в публикации.

«На них следы от топора, я просто в шоке. Это же каким вандалом надо быть, чтобы с такой яростью бить», — сказала изданию «Накипело» директор Харьковского исторического музея Ольга Сошникова.

По ее словам, скифские бабы сделаны из песчаника. Реставраторы консервируют сколы, чтобы избежать дополнительных разрушений от дождя и снега. В будущем фигуры уберут из свободного доступа.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, скифских баб установили перед реконструированным музеем в 2013 году. До этого фигуры можно было увидеть во внутреннем дворике учреждения. Баб не реставрировали, чтобы сохранить их аутентичность.