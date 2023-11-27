Будинок Святого Миколая: метро в Харкові продовжують прикрашати (фоторепортаж)
Фото: Оксана Горун
Будинок Святого Миколая з’явився на станції метро «Історичний музей». Тут також встановили новорічну ялинку та святкові декорації.
На станції побував кореспондент МГ «Об’єктив».
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: домик, исторический музей, метро, Николай, святой, урашать, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 14:39;
Кореспондент Оксана Горун, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок Святого Миколая з’явився на станції метро «Історичний музей». Тут також встановили новорічну ялинку та святкові декорації.".