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Будинок Святого Миколая: метро в Харкові продовжують прикрашати (фоторепортаж)

Репортаж 14:39   27.11.2023
Оксана Горун
Вікторія Яковенко
Будинок Святого Миколая: метро в Харкові продовжують прикрашати (фоторепортаж) Фото: Оксана Горун

Будинок Святого Миколая з’явився на станції метро «Історичний музей». Тут також встановили новорічну ялинку та святкові декорації.

На станції побував кореспондент МГ «Об’єктив».

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Фото: Оксана Горун
Автор: Оксана Горун, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 14:39;

  • Кореспондент Оксана Горун, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок Святого Миколая з’явився на станції метро «Історичний музей». Тут також встановили новорічну ялинку та святкові декорації.".