Домик Святого Николая: метро в Харькове продолжают украшать (фоторепортаж)
Фото: Оксана Горун
Домик Святого Николая появился на станции метро «Исторический музей». Здесь также установили новогоднюю елку и праздничные декорации.
На станции побывал корреспондент МГ «Обьектив».
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 14:39;
Корреспондент Оксана Горун, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Домик Святого Николая появился на станции метро «Исторический музей». Здесь также установили новогоднюю елку и праздничные декорации.".