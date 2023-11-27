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Домик Святого Николая: метро в Харькове продолжают украшать (фоторепортаж)

Репортаж 14:39   27.11.2023
Оксана Горун
Виктория Яковенко
Домик Святого Николая: метро в Харькове продолжают украшать (фоторепортаж) Фото: Оксана Горун

Домик Святого Николая появился на станции метро «Исторический музей». Здесь также установили новогоднюю елку и праздничные декорации.

На станции побывал корреспондент МГ «Обьектив».

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Фото: Оксана Горун
Автор: Оксана Горун, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 14:39;

  • Корреспондент Оксана Горун, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Домик Святого Николая появился на станции метро «Исторический музей». Здесь также установили новогоднюю елку и праздничные декорации.".