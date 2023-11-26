Будиночок святого Миколая відкрили на одній зі станцій метро в Харкові (фото)
Будинок святого Миколая та ялинку встановили комунальники на станції “Історичний музей”.
Про це повідомила пресслужба Центрального парку культури та відпочинку Харкова.
«Наші співробітники встановили будиночок святого Миколая та ялинку на станції “Історичний музей”. Святкову композицію прикрасили ілюмінацією та різдвяним декором», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 12:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок святого Миколая та ялинку встановили комунальники на станції “Історичний музей”.".