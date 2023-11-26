Live
  • Нд 26.11.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Будиночок святого Миколая відкрили на одній зі станцій метро в Харкові (фото)

Суспільство 12:33   26.11.2023
Оксана Якушко

Будинок святого Миколая та ялинку встановили комунальники на станції “Історичний музей”.

Про це повідомила пресслужба Центрального парку культури та відпочинку Харкова.

«Наші співробітники встановили будиночок святого Миколая та ялинку на станції “Історичний музей”. Святкову композицію прикрасили ілюмінацією та різдвяним декором», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Терехов сказав, що в Харкові прикрасять ще більше станцій метро до Нового року

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові
Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові
26.11.2023, 13:55
Головні новини Харкова 26.11: будиночок святого Миколая відкрили в метро
Головні новини Харкова 26.11: будиночок святого Миколая відкрили в метро
26.11.2023, 12:50
Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині
Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині
26.11.2023, 13:45
Адмінбудівлю за 74 млн грн відновлюють у Старому Салтові на Харківщині
Адмінбудівлю за 74 млн грн відновлюють у Старому Салтові на Харківщині
26.11.2023, 13:24
У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння
У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння
26.11.2023, 11:05

Новини за темою:

22:03
Святий Миколай-тероборонівець Харкова провів свято для дітей (фото)
07:50
Харківські рятувальники влаштували свято для дітей із порушенням слуху (відео)
21:26
На Харківщину прибуде поїзд святого Миколая з подарунками для дітей (фото)

Ви читали новину: «Будиночок святого Миколая відкрили на одній зі станцій метро в Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 12:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок святого Миколая та ялинку встановили комунальники на станції “Історичний музей”.".