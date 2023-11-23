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Терехов сказав, що в Харкові прикрасять ще більше станцій метро до Нового року

Суспільство 09:01   23.11.2023
Оксана Горун
Терехов сказав, що в Харкові прикрасять ще більше станцій метро до Нового року

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону   розповів, як створюватимуть святковий настрій харків’янам під час нескінченних повітряних тривог та обстрілів.

“Сьогодні вже прикрашено центральну ялинку на станції метро “Університет”, є всі декорації. Ці декорації ми використали, які свого часу в нас були в Центральному парку. І сьогодні ми теж прикрашатимемо. Усього в Харкові буде прикрашено сім станцій метрополітену”, — повідомив Терехов.

Він пояснив: новорічні прикраси в метрополітені мають створювати гарний настрій у харків’ян, “попри жахи війни, постійні повітряні тривоги”.

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“Ми не можемо, незважаючи ні на що, вкрасти в наших дітей дитинство. Я дуже хочу, щоб був настрій, певні радісні емоції. І це нам даруватимуть новорічні свята, ялинка, День святого Миколая. Ми відзначатимемо це. Проходитимуть казки. Хочу запросити харків’ян та наших дітей на новорічні свята”, – сказав мер.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону   розповів, як створюватимуть святковий настрій харків’янам під час нескінченних повітряних тривог та обстрілів".