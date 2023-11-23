Терехов сказав, що в Харкові прикрасять ще більше станцій метро до Нового року
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як створюватимуть святковий настрій харків’янам під час нескінченних повітряних тривог та обстрілів.
“Сьогодні вже прикрашено центральну ялинку на станції метро “Університет”, є всі декорації. Ці декорації ми використали, які свого часу в нас були в Центральному парку. І сьогодні ми теж прикрашатимемо. Усього в Харкові буде прикрашено сім станцій метрополітену”, — повідомив Терехов.
Він пояснив: новорічні прикраси в метрополітені мають створювати гарний настрій у харків’ян, “попри жахи війни, постійні повітряні тривоги”.
Читайте також: Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції “Університет”
“Ми не можемо, незважаючи ні на що, вкрасти в наших дітей дитинство. Я дуже хочу, щоб був настрій, певні радісні емоції. І це нам даруватимуть новорічні свята, ялинка, День святого Миколая. Ми відзначатимемо це. Проходитимуть казки. Хочу запросити харків’ян та наших дітей на новорічні свята”, – сказав мер.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елка, метро, новый год, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов сказав, що в Харкові прикрасять ще більше станцій метро до Нового року»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як створюватимуть святковий настрій харків’янам під час нескінченних повітряних тривог та обстрілів".