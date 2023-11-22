Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет»

У Харкові повністю прикрасили до новорічних свят станцію метро «Університет».

На станції встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста.

Зазначимо, що ілюмінацію та гірлянду на ялинці наразі вмикають у тестовому режимі. Офіційно вогники «запалять» 6 грудня.