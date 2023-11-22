Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет»
Фото: Олена Нагорна
У Харкові повністю прикрасили до новорічних свят станцію метро «Університет».
На станції встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста.
Зазначимо, що ілюмінацію та гірлянду на ялинці наразі вмикають у тестовому режимі. Офіційно вогники «запалять» 6 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 13:45;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повністю прикрасили до новорічних свят станцію метро «Університет».".