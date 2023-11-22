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Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет»

Репортаж 13:45   22.11.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет» Фото: Олена Нагорна

У Харкові повністю прикрасили до новорічних свят станцію метро «Університет».

На станції встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста.

 

 

Зазначимо, що ілюмінацію та гірлянду на ялинці наразі вмикають у тестовому режимі. Офіційно вогники «запалять» 6 грудня.

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Фото, відео: Олена Нагорна

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 13:45;

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