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Новий рік: у Харкові завершили прикрашати головну святкову станцію метро

Суспільство 08:01   22.11.2023
Оксана Горун
Новий рік: у Харкові завершили прикрашати головну святкову станцію метро Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

У Харкові встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста на станції метро “Університет”.

Фото святкової краси опублікували в телеграмі Центрального парку Харкова.

Так виглядає повністю прикрашена станція “Університет”. Наші співробітники витратили на оздоблення три ночі. Усі декорації – ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро“, – повідомила пресслужба Центрального парку.

Ялинка в метро на станції Універистет 2
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

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Ялинка в метро на станції Універистет 3
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 08:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста на станції метро “Університет”".