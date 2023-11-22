Новий рік: у Харкові завершили прикрашати головну святкову станцію метро

У Харкові встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста на станції метро “Університет”.

Фото святкової краси опублікували в телеграмі Центрального парку Харкова.

“Так виглядає повністю прикрашена станція “Університет”. Наші співробітники витратили на оздоблення три ночі. Усі декорації – ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро“, – повідомила пресслужба Центрального парку.