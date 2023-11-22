Новий рік: у Харкові завершили прикрашати головну святкову станцію метро
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
У Харкові встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста на станції метро “Університет”.
Фото святкової краси опублікували в телеграмі Центрального парку Харкова.
“Так виглядає повністю прикрашена станція “Університет”. Наші співробітники витратили на оздоблення три ночі. Усі декорації – ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро“, – повідомила пресслужба Центрального парку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елка, метро, новый год;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові встановили новорічні декорації, ілюмінацію та головну ялинку міста на станції метро “Університет”".