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Невдовзі Новий рік: який вигляд має головна ялинка Харкова (фоторепортаж)

Репортаж 12:01   20.11.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Невдовзі Новий рік: який вигляд має головна ялинка Харкова (фоторепортаж) Фото: Олена Нагорна

На центральній станції харківського метро «Університет» прикрасили ялинку. Містяни вже почали фотографуватися на фоні новорічного дерева.

Головну ялинку міста прикрасили іграшками та гірляндами. Однак, вранці на дереві вогники не горять.

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Фото: Олена Нагорна

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 12:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На центральній станції харківського метро «Університет» прикрасили ялинку. Містяни вже почали фотографуватися на фоні новорічного дерева.".