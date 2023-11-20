Невдовзі Новий рік: який вигляд має головна ялинка Харкова (фоторепортаж)
Фото: Олена Нагорна
На центральній станції харківського метро «Університет» прикрасили ялинку. Містяни вже почали фотографуватися на фоні новорічного дерева.
Головну ялинку міста прикрасили іграшками та гірляндами. Однак, вранці на дереві вогники не горять.
Читайте також: Головну ялинку Харкова прикрасили: фото
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: год, горожане, дерево, елка, новый, фотографиются, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Невдовзі Новий рік: який вигляд має головна ялинка Харкова (фоторепортаж)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 12:01;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На центральній станції харківського метро «Університет» прикрасили ялинку. Містяни вже почали фотографуватися на фоні новорічного дерева.".