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Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)

Суспільство 13:08   22.06.2026
Вікторія Яковенко
Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото) Фото: Харківська міськрада

Вночі у Молодіжному парку впав сухий ясен, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Внаслідок падіння пошкоджені чотири лави на алеї. Обійшлося без постраждалих.

«Зараз працівники СКП «Харківзеленбуд» прибирають залишки дерева та відновлюють пошкоджені елементи благоустрою», – додали в мерії.

дерево упало в парке
Фото: Харківська міськрада
дерево упало в парке
Фото: Харківська міськрада
дерево упало в парке
Фото: Харківська міськрада
дерево упало в парке
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, у Китлярчиному яру фахівці «Харківзеленбуду» врятували чотири горобини, яким ще декілька тижнів тому хтось варварськи обрізав гілки. Озеленювачі ретельно обробили усі зрізи, турботливо підживлювали деревця, поливали їх, аби доки вони не набралися сил на нові паростки. Днями на пошкоджених деревах нарешті з’явилося листя.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 13:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі у Молодіжному парку впав сухий ясен, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".