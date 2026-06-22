Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)

Вночі у Молодіжному парку впав сухий ясен, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Внаслідок падіння пошкоджені чотири лави на алеї. Обійшлося без постраждалих.

«Зараз працівники СКП «Харківзеленбуд» прибирають залишки дерева та відновлюють пошкоджені елементи благоустрою», – додали в мерії.

Нагадаємо, у Китлярчиному яру фахівці «Харківзеленбуду» врятували чотири горобини, яким ще декілька тижнів тому хтось варварськи обрізав гілки. Озеленювачі ретельно обробили усі зрізи, турботливо підживлювали деревця, поливали їх, аби доки вони не набралися сил на нові паростки. Днями на пошкоджених деревах нарешті з’явилося листя.