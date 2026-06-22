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Сухое дерево упало в парке в Харькове: повреждены лавочки (фото)

Общество 13:08   22.06.2026
Виктория Яковенко
Сухое дерево упало в парке в Харькове: повреждены лавочки (фото) Фото: Харьковский горсовет

Ночью в Молодежном парке упал сухой ясень, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В результате падения повреждены четыре лавочки на аллее. Обошлось без пострадавших.

«Сейчас работники СКП «Харьковзеленстрой» убирают остатки дерева и восстанавливают поврежденные элементы благоустройства», — добавили в мэрии.

дерево упало в парке
Фото: Харьковский горсовет
дерево упало в парке
Фото: Харьковский горсовет
дерево упало в парке
Фото: Харьковский горсовет
дерево упало в парке
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, в Китлярчином яру специалисты «Харьковзеленстроя» спасли четыре рябины, которым еще несколько недель назад кто-то варварски обрезал ветки. Озеленители тщательно обработали все срезы, заботливо подкармливали деревца, поливали их, чтобы они набрались сил на новые ростки. На днях на поврежденных деревьях наконец-то появились листья.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Молодежном парке упал сухой ясень, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".