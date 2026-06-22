Сухое дерево упало в парке в Харькове: повреждены лавочки (фото)

Ночью в Молодежном парке упал сухой ясень, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В результате падения повреждены четыре лавочки на аллее. Обошлось без пострадавших.

«Сейчас работники СКП «Харьковзеленстрой» убирают остатки дерева и восстанавливают поврежденные элементы благоустройства», — добавили в мэрии.

Напомним, в Китлярчином яру специалисты «Харьковзеленстроя» спасли четыре рябины, которым еще несколько недель назад кто-то варварски обрезал ветки. Озеленители тщательно обработали все срезы, заботливо подкармливали деревца, поливали их, чтобы они набрались сил на новые ростки. На днях на поврежденных деревьях наконец-то появились листья.