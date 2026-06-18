Тюльпанне дерево починає квітнути у Харкові: де його можна побачити (фото)
Біля озера в Центральному парку починає квітнути тюльпанове дерево (ліріодендрон).
«Якщо хочете побачити ці тендітні квіти на власні очі – шукайте рослини поруч з великою альтанкою», – пишуть у пресслужбі Центрального парку.
Нагадаємо, свою назву тюльпанове дерево отримало завдяки своїм квітам, які формою нагадують весняні квіти. Вони мають зеленувато-жовтий колір з помаранчевими відмітинами.
«Цвітіння ліріодендрона – це справжнє видовище, яке триває недовго», – писали раніше у пресслужбі парку.
Раніше МГ «Об’єктив» писала, що синоптики попереджають жителів Харкова та область про небезпечні метеорологічні явища 18 червня. Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей зазначав, що до кінця доби по місту очікують грозі, град та шквал. Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Читайте також: Випускні вечори йдуть у Харкові: учні яких районів вже отримали атестати
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерево, новини Харкова, парк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Тюльпанне дерево починає квітнути у Харкові: де його можна побачити (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 16:19;