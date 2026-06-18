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Тюльпанне дерево починає квітнути у Харкові: де його можна побачити (фото)

Суспільство 16:19   18.06.2026
Вікторія Яковенко
Тюльпанне дерево починає квітнути у Харкові: де його можна побачити (фото) Фото: Центральний парк Харкова

Біля озера в Центральному парку починає квітнути тюльпанове дерево (ліріодендрон).

«Якщо хочете побачити ці тендітні квіти на власні очі – шукайте рослини поруч з великою альтанкою», – пишуть у пресслужбі Центрального парку.

Нагадаємо, свою назву тюльпанове дерево отримало завдяки своїм квітам, які формою нагадують весняні квіти. Вони мають зеленувато-жовтий колір з помаранчевими відмітинами.

«Цвітіння ліріодендрона – це справжнє видовище, яке триває недовго», – писали раніше у пресслужбі парку.

тюльпанное дерево в Харькове
Фото: Центральний парк Харкова
тюльпанное дерево в Харькове
Фото: Центральний парк Харкова

Раніше МГ «Об’єктив» писала, що синоптики попереджають жителів Харкова та область про небезпечні метеорологічні явища 18 червня. Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей зазначав, що до кінця доби по місту очікують грозі, град та шквал. Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 16:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля озера в Центральному парку починає квітнути тюльпанове дерево (ліріодендрон).".