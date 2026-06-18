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Випускні вечори йдуть у Харкові: учні яких районів вже отримали атестати 📷

Суспільство 12:43   18.06.2026
Вікторія Яковенко
Випускні вечори йдуть у Харкові: учні яких районів вже отримали атестати 📷 Фото: Харківська міськрада

Цього тижня у Харкові стартували урочисті випускні церемонії навчальних закладів. Їх вже провели для 11-класників трьох районів.

Зокрема, свято для випускників Салтівського району відбулося в безпечному просторі 15 червня, повідомила Харківська міськрада. За даними мерії, цьогоріч тут школу закінчили 1646 11-класників з 23 ліцеїв. Темою свята стала «Хроніка шкільного життя» – символічна кінострічка про роки навчання, дружбу, перші перемоги, спільні мрії та дорослішання.

выпускные в Харькове
Фото: Харківська міськрада
выпускные в Харькове
Фото: Харківська міськрада

16 червня випускний вечір пройшов у Шевченківському районі. Зі школою попрощалися 1637 11-класників, з яких 289 отримали свідоцтва з відзнакою.

выпускные в Харькове
Фото: Харківська міськрада
выпускные в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Також урочистості з нагоди завершення навчального року відбулися і для випускників Індустріального району.

выпускные в Харькове
Фото: Харківська міськрада
выпускные в Харькове
Фото: Харківська міськрада

“Цього року заклади освіти в Індустріальному районі закінчили 899 випускників 11-х класів. Понад половина з них нині перебуває в Харкові”, – додали у мерії.

Нагадаємо, раніше директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко повідомляла, що цьогоріч у місті пройдуть 15 випускних вечорів. За її словами, їх проведуть в безпечному укритті ХНАТОБу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня у Харкові стартували урочисті випускні церемонії навчальних закладів. Їх вже провели для 11-класників трьох районів.".