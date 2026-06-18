Выпускные идут в Харькове: ученики каких районов уже получили аттестаты (фото)
На этой неделе в Харькове стартовали торжественные выпускные церемонии учебных заведений. Их уже провели для 11-классников трёх районов.
В частности, праздник для выпускников Салтовского района состоялся в безопасном пространстве 15 июня, сообщил Харьковский горсовет. По данным мэрии, в этом году здесь окончили школу 1646 11-классников из 23 лицеев. Темой праздника стала «Хроника школьной жизни» — символическая кинолента о годах обучения, дружбе, первых победах, общих мечтах и взрослениях.
16 июня выпускной вечер прошел в Шевченковском районе. Со школой простились 1637 11-классников, из которых 289 получили свидетельства с отличием.
Также торжества по случаю завершения учебного года прошли и для выпускников Индустриального района.
«В этом году учебные заведения в Индустриальном районе закончили 899 выпускников 11-х классов. Более половины из них сейчас находятся в Харькове», — добавили в мэрии.
Напомним, ранее директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщала, что в этом году в городе пройдут 15 выпускных вечеров. По ее словам, их проведут в безопасном укрытии ХНАТОБа.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 12:43;