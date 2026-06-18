Гроза, град, шквал: на Харків й область насувається небезпечна погода
Синоптики попереджають жителів Харкова та область про небезпечні метеорологічні явища 18 червня.
“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 18 червня очікуються: по місту гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с; по області грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с”, – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, у АТ “Харківобленерго” попереджали, що сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів. Тому енергетики нагадали, як діяти під час негоди: закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, про пошкодження електромереж слід зателефонувати до кол-центру обленерго, у випадку потреби слід викликати Службу порятунку 101, до приїзду відповідних служб потрібно забезпечити охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: град, гроза, новини Харкова, опасная погода, синоптики;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 13:55;