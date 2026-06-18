Гроза, град, шквал: на Харьков и область надвигается опасная погода
Синоптики предупреждают жителей Харькова и область об опасных метеорологических явлениях 18 июня.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 18 июня ожидаются: по городу гроза, град и шквал, 15 — 20 м/с; по области грозы, местами град, шквал, 15 — 20 м/с», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев, электроопорам и обрыву проводов. Поэтому энергетики напомнили, как действовать во время непогоды: призывают не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, о повреждении электросетей следует сообщить в колл-центр облэнерго, в случае необходимости нужно вызвать Службу спасения 101, до приезда соответствующих служб необходимо обеспечить охрану прилегающей территории для избежания поражения электрическим током прохожих или животных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гроза, новости Харькова, опасная погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 13:55;