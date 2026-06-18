Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)

Возле озера в Центральном парке начинает цвести тюльпановое дерево (лириодендрон).

«Если хотите увидеть эти хрупкие цветы своими глазами – ищите растения рядом с большой беседкой», – пишут в пресс-службе Центрального парка.

Напомним, свое название тюльпановое дерево получило благодаря своим цветам, по форме напоминающим весенние цветы. Они имеют зеленовато-желтый цвет с оранжевыми отметинами.

«Цветение лириодендрона – это настоящее зрелище, которое длится недолго», – писали ранее в пресс-службе парка.

Ранее МГ «Объектив» писала, что синоптики предупреждают жителей Харькова и область об опасных метеорологических явлениях 18 июня. Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей отмечал, что до конца суток по городу ожидают грозы, град и шквал. Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.