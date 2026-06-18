Live

Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)

Общество 16:19   18.06.2026
Виктория Яковенко
Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото) Фото: Центральный парк Харькова

Возле озера в Центральном парке начинает цвести тюльпановое дерево (лириодендрон).

«Если хотите увидеть эти хрупкие цветы своими глазами – ищите растения рядом с большой беседкой», – пишут в пресс-службе Центрального парка.

Напомним, свое название тюльпановое дерево получило благодаря своим цветам, по форме напоминающим весенние цветы. Они имеют зеленовато-желтый цвет с оранжевыми отметинами.

«Цветение лириодендрона – это настоящее зрелище, которое длится недолго», – писали ранее в пресс-службе парка.

тюльпанное дерево в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
тюльпанное дерево в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова

Ранее МГ «Объектив» писала, что синоптики предупреждают жителей Харькова и область об опасных метеорологических явлениях 18 июня. Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей отмечал, что до конца суток по городу ожидают грозы, град и шквал. Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Читайте также: Выпускные идут в Харькове: ученики каких районов уже получили аттестаты (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
18.06.2026, 15:54
«Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки (дополнено)
«Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки (дополнено)
18.06.2026, 10:21
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
16.06.2026, 20:50
Выпускные идут в Харькове: ученики каких районов уже получили аттестаты (фото)
Выпускные идут в Харькове: ученики каких районов уже получили аттестаты (фото)
18.06.2026, 12:43
Гроза, град, шквал: на Харьков и область надвигается опасная погода
Гроза, град, шквал: на Харьков и область надвигается опасная погода
18.06.2026, 13:55
Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)
Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)
18.06.2026, 16:19

Новости по теме:

13.05.2026
Трамваи изменят маршруты в четверг из-за сноса дерева на Салтовке
13.05.2026
Пьяный водитель ночью врезался в дерево в Харькове – патрульная полиция
20.04.2026
Четверо суток без еды и воды: кота сняли с дерева в Харькове (фото, видео)
08.01.2026
В Харькове дерево упало на два авто: коммунальщики провели деликатную операцию
30.12.2025
Опасная горка в центре Харькова: история получила продолжение (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 16:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле озера в Центральном парке начинает цвести тюльпановое дерево (лириодендрон).".