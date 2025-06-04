Редкое дерево расцвело в Харькове – где его можно увидеть (фото)
Фото: Центральный парк Харькова / Телеграм
В Центральном парке, на аллее у озера, расцвел лириодендрон тюльпановый – тюльпанное дерево, сообщила пресс-служба Центрального парка.
«Свое название «тюльпановое дерево» лириодендрон получил благодаря своим цветам, формой напоминающим тюльпаны. Они имеют зеленовато-желтый цвет с оранжевыми отметинами и излучают нежный аромат. Цветение лириодендрона – это настоящее зрелище, которое длится недолго, так что спешите увидеть эту красоту своими глазами!» – призывали харьковчан побывать в парке.
Интересно, что лириодендрон – ближайший родственник магнолии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерево, тюльпанное дерево, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке, на аллее у озера, расцвел лириодендрон тюльпановый – тюльпанное дерево, сообщила пресс-служба Центрального парка.".