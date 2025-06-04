Редкое дерево расцвело в Харькове – где его можно увидеть (фото)

В Центральном парке, на аллее у озера, расцвел лириодендрон тюльпановый – тюльпанное дерево, сообщила пресс-служба Центрального парка.

«Свое название «тюльпановое дерево» лириодендрон получил благодаря своим цветам, формой напоминающим тюльпаны. Они имеют зеленовато-желтый цвет с оранжевыми отметинами и излучают нежный аромат. Цветение лириодендрона – это настоящее зрелище, которое длится недолго, так что спешите увидеть эту красоту своими глазами!» – призывали харьковчан побывать в парке.

Интересно, что лириодендрон – ближайший родственник магнолии.