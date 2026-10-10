Как будут отключать свет 11 октября в Харькове и области: график

В воскресенье, 11 октября, с 16:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 не отключается

1.2 17:00-18:00

2.1 17:00-18:00

2.2 16:00-18:00

3.1 не отключается

3.2 18:00-22:00

4.1 18:00-22:00

4.2 18:00-22:00

5.1 не отключается

5.2 не отключается

6.1 не отключается

6.2 22:00-24:00

Список адресов за очередями – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).