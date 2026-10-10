Как будут отключать свет 11 октября в Харькове и области: график
В воскресенье, 11 октября, с 16:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 не отключается
1.2 17:00-18:00
2.1 17:00-18:00
2.2 16:00-18:00
3.1 не отключается
3.2 18:00-22:00
4.1 18:00-22:00
4.2 18:00-22:00
5.1 не отключается
5.2 не отключается
6.1 не отключается
6.2 22:00-24:00
Список адресов за очередями – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
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