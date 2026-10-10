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Как будут отключать свет 11 октября в Харькове и области: график

Общество 19:25   10.10.2026
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 11 октября в Харькове и области: график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В воскресенье, 11 октября, с 16:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 не отключается
1.2 17:00-18:00
2.1 17:00-18:00
2.2 16:00-18:00
3.1 не отключается
3.2 18:00-22:00
4.1 18:00-22:00
4.2 18:00-22:00
5.1 не отключается
5.2 не отключается
6.1 не отключается
6.2 22:00-24:00

Список адресов за очередями – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 15:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 19:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 11 октября, с 16:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".