Як вимикатимуть світло 11 жовтня у Харкові й області
У неділю, 11 жовтня, з 16:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням години на перемикання (орієнтовно):
1.1 не виключається
1.2 17:00-18:00
2.1 17:00-18:00
2.2 16:00-18:00
3.1 не виключається
3.2 18:00-22:00
4.1 18:00-22:00
4.2 18:00-22:00
5.1 не виключається
5.2 не виключається
6.1 не виключається
6.2 22:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 15:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).