Як вимикатимуть світло 11 жовтня у Харкові й області

У неділю, 11 жовтня, з 16:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням години на перемикання (орієнтовно):

1.1 не виключається

1.2 17:00-18:00

2.1 17:00-18:00

2.2 16:00-18:00

3.1 не виключається

3.2 18:00-22:00

4.1 18:00-22:00

4.2 18:00-22:00

5.1 не виключається

5.2 не виключається

6.1 не виключається

6.2 22:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 15:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).