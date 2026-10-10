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Удар по поликлинике в Харькове: пострадали четыре женщины

Происшествия 15:50   10.10.2026
Оксана Якушко
Удар по поликлинике в Харькове: пострадали четыре женщины

Днем 10 октября россияне нанесли удары по Слободскому и Холодногорскому районам города, сообщает Нацполиция.

В результате попадания в Слободском районе ранены три женщины – 42, 53 и 63 лет. Еще одна 32-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара повреждено здание медицинского учреждения, загорелся пожар.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», около 12:25 в Харькове прозвучали взрывы — российские дроны ударили вначале по Холодногорскому, а затем по Слободскому району. В Слободском районе удар нанесли по медицинскому учреждению. Кроме гражданских травмы получил спасатель ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 15:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 10 октября россияне нанесли удары по Слободскому и Холодногорскому районам города, сообщает Нацполиция.".