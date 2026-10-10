Удар по поликлинике в Харькове: пострадали четыре женщины

Днем 10 октября россияне нанесли удары по Слободскому и Холодногорскому районам города, сообщает Нацполиция.

В результате попадания в Слободском районе ранены три женщины – 42, 53 и 63 лет. Еще одна 32-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара повреждено здание медицинского учреждения, загорелся пожар.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», около 12:25 в Харькове прозвучали взрывы — российские дроны ударили вначале по Холодногорскому, а затем по Слободскому району. В Слободском районе удар нанесли по медицинскому учреждению. Кроме гражданских травмы получил спасатель ГСЧС.

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