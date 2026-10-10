Харьков атакуют российские дроны: пожар в медучреждении, раненые

Около 12:25 в Харькове прозвучали взрывы — российские дроны ударили вначале по Холодногорскому, а затем по Слободскому району.

Дополнено в 13:21. Среди пострадавших — сотрудник ГСЧС, сообщил Игорь Терехов.

Дополнено в 13:15. Также в Слободском районе пострадали 32-летняя женщина – у нее острая реакция на стресс, рассказал Олег Синегубов.

И еще 63-летняя женщина, которую медики госпитализировали.

Дополнено в 13.05. В настоящее время известно о трех пострадавших в результате вражеского удара по медицинскому учреждению в Слободском районе, рассказал Игорь Терехов.

Попадание произошло между 4-м и 5-м этажами, горели три этажа.

Дополнено в 12.59. 42-летняя женщина в Слободском районе получила ранения и была госпитализирована, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще пострадала 53-летняя женщина. Медики предоставили помощь на месте.

12:40. Вражеский дрон типа «Молния» атаковал Холодногорский район, сообщил вскоре после взрывов мер Игорь Терехов.

Вскоре стало известно, что еще один удар вражеского дрона россияне нанесли по медучреждению Слободского района, в результате на месте вспыхнул пожар, уточнил Терехов.

В результате атаки по медучреждению есть раненые, сообщил Терехов, но их количество и состояние уточняют.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, один человек пострадал из-за вражеского удара по Слободскому району.

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