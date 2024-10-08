Раненых в результате ракетного удара лечат в больницах Харькова (видео)

В медучреждениях Харькова оказывают помощь 15 раненым в результате удара по гражданскому предприятию, сообщили в ХОВА.

Около 10:50 россияне атаковали ракетами гражданское предприятие в Индустриальном районе Харькова.

В одной из опорных больниц Харьковской области находятся 17 раненых, из них трое — в тяжелом состоянии, сообщил генеральный директор медучреждения Руслан Врагов.

Одна женщина — в операционной с внутренним кровотечением. Мужчину с травматической ампутацией верхней конечности и ожогами перевели в профильное учреждение здравоохранения. Еще с одним мужчиной работают в отделении экстренной неотложки.

«Из 17 человек – двое с легкими ранениями. Их осмотрели, обследовали и отпустили домой по собственному желанию. Все остальные госпитализированы в наши отделения – это и хирургия, и травматология, и сердечно-сосудистая хирургия. Специалисты работают в усиленном режиме и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим», – отметил Руслан Врагов.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:40. По Индустриальному району Харькова россияне нанесли два ракетных удара. Известно о 28 пострадавших, из них 17 – госпитализированы.