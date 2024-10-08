Раненых в результате ракетного удара лечат в больницах Харькова (видео)
В медучреждениях Харькова оказывают помощь 15 раненым в результате удара по гражданскому предприятию, сообщили в ХОВА.
Около 10:50 россияне атаковали ракетами гражданское предприятие в Индустриальном районе Харькова.
В одной из опорных больниц Харьковской области находятся 17 раненых, из них трое — в тяжелом состоянии, сообщил генеральный директор медучреждения Руслан Врагов.
Одна женщина — в операционной с внутренним кровотечением. Мужчину с травматической ампутацией верхней конечности и ожогами перевели в профильное учреждение здравоохранения. Еще с одним мужчиной работают в отделении экстренной неотложки.
«Из 17 человек – двое с легкими ранениями. Их осмотрели, обследовали и отпустили домой по собственному желанию. Все остальные госпитализированы в наши отделения – это и хирургия, и травматология, и сердечно-сосудистая хирургия. Специалисты работают в усиленном режиме и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим», – отметил Руслан Врагов.
Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:40. По Индустриальному району Харькова россияне нанесли два ракетных удара. Известно о 28 пострадавших, из них 17 – госпитализированы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, Индустриальный район Харькова, медицинское учреждение, ракетний удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 17:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В медучреждениях Харькова оказывают помощь 15 раненым в результате удара по гражданскому предприятию, сообщили в ХОВА.".