Каждое медучреждение Харькова повреждено из-за ударов РФ – Терехов

Общество 21:45   06.01.2026
Оксана Якушко
Каждое медучреждение Харькова повреждено из-за ударов РФ – Терехов Скриншот

О последствиях разрушения Харькова и сколько денег нужно на восстановление города до его прежнего вида, в эфире телемарафона рассказал мэр Игорь Терехов.

Во Харькове очень тяжелые разрушения критической инфраструктуры – это и водоснабжение, и теплоснабжение. И чтобы восстановить так, как было до войны, необходимо около 10,5 миллиарда евро, отметил Терехов.

«Что касается медицинских учреждений, то практически каждое медицинское учреждение Харькова получило повреждение. Есть те, которые сегодня невозможно отстроить. Есть те, которые мы восстановили, и сейчас они работают. Но каждое медицинское учреждение получило повреждение. Что касается кадров, то их не хватает. И это тоже проблема, как удержать кадры в прифронтовых городах и территориях», — признал мэр.

