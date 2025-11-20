Сколько пострадавших остаются в больнице после атаки БпЛА на Харьков – ОВА

На данный момент четыре человека, получившие ранение в результате ударов по Харькову в ночь на 19 ноября, находятся в больнице, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Состояние – средней тяжести, однако они все стабильные. Состояние улучшается. К счастью, угрозы их жизни сейчас нет», — сказал Синегубов.

Он добавил, что в городе продолжают устранять последствия атаки. Так как, по его словам, количество повреждений большое.

«Более тысячи окон уже закрыто. Сразу начинают работать комиссии, чтобы люди начали оформлять все документы, чтобы получить компенсации по программе «єВідновлення». Потому что зима и должны оперативно получить соответствующие средства и выплаты для замены окон. Сейчас все поврежденные помещения – технически пригодны для проживания. Однако нужно проводить оперативные ремонты», – отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в ночь на 19 ноября 19 беспилотников атаковали два района Харькова – Слободской и Основянский, один из них не сдетонировал, сообщил мэр Игорь Терехов. Ночью появилась информация о попадании в жилую девятиэтажку в Основянском районе. К счастью, она не подтвердилась. «Прилет» зафиксировали возле подъезда, уточнили МГ «Объектив» в департаменте чрезвычайных ситуаций горсовета. Рядом с многоэтажкой загорелся десяток автомобилей, сообщили в ГСЧС. Наибольшие повреждения получил жилой квартал в Слободском районе — именно там было больше всего «прилетов», констатировал Терехов. Также, по его данным, попадание в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет «Сильпо», ближайшие магазины, гаражный кооператив и лицей. Здание учебного заведения, в котором действует «пункт незламності» и выдают бесплатные горячие обеды, осталось без окон. Но, несмотря на обстрел, продолжает работать. В общей сложности, по данным мэра, в двух районах пострадали 53 дома, были выбиты четыре тысячи окон. Из-за повреждений трансформаторной подстанции в маршруты ряда троллейбусов и трамваев вносили изменения, некоторые из них заменили автобусами. Досталось и самим троллейбусам – несколько единиц были разбиты.

