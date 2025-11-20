Скільки людей залишаються у лікарні після атаки БпЛА на Харків – Синєгубов

Наразі чотири людини, які отримали поранення внаслідок ударів по Харкову в ніч на 19 листопада, перебувають у лікарні, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Стан – середньої тяжкості, однак вони всі стабільні. Стан покращується. На щастя, загрози для їхнього життя наразі немає», – сказав Синєгубов.

Він додав, що у місті продовжують усувати наслідки атаки. Адже, за його словами, кількість пошкоджень велика.

«Більше тисячі вікон закрито вже. Одразу починають працювати комісії, щоб люди почали оформлювати всі документи, щоб отримати компенсації за програмою «єВідновлення». Тому що зима і мають оперативно отримати відповідні кошти і виплати для заміни вікон. Наразі всі помешкання, які були пошкоджені – технічно придатні для проживання. Однак потрібно проводити оперативні ремонти», – зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада 19 безпілотників атакували два райони Харкова – Слобідський та Основ’янський, один з них не здетонував, повідомив мер Ігор Терехов. Вночі з’явилась інформація щодо влучання в житлову дев’ятиповерхівку в Основ’янському районі. На щастя, вона не підтвердилась. «Приліт» зафіксували біля під’їзду, уточнили МГ «Об’єктив» у департаменті з надзвичайних ситуацій міськради. Поряд з багатоповерхівкою зайнявся десяток автомобілів, поінформували у ДСНС. Найбільших пошкоджень зазнав житловий квартал у Слобідському районі – саме там було найбільше «прильотів», констатував Терехов. Також, за його даними, були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет «Сільпо», прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. Будівля навчального закладу, в якій діє «пункт незламності» і видають безоплатні гарячі обіди, залишилась без вікон. Але попри обстріл продовжує працювати. Загалом, за даними мера, у двох районах постраждали 53 будинки, було вибито чотири тисячі вікон. Через пошкодження трансформаторної підстанції до маршрутів низки тролейбусів і трамваїв вносили зміни, деякі з них замінили автобусами. Дісталося і самим тролейбусам – декілька одиниць були розтрощені.

