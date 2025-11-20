Live

У Харкові відновили рух тролейбусів та трамваїв після ударів

Транспорт 09:35   20.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові відновили рух тролейбусів та трамваїв після ударів

У Харкові своїми звичними маршрутами сьогодні, 20 листопада, вирушили деякі тролейбуси та трамваї, які не ходили після ударів по місту. 

Сьогодні трамваї № 5, 8 та тролейбуси № 1, 3, 13, 19, 25, 35, 57 курсуватимуть за своїми основними шляхами руху“, – пишуть у пресслужбі мерії.

Також тимчасові автобуси, які замінили вищезгаданий електротранспорт, вже скасовані.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 46 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років. Міський голова наголошував: вдалося частково відновити електроенергію, подачу води та тепла. Однак на деяких ділянках роботи продовжуються. За його інформацією, без світла залишилися близько 40 тисяч абонентів. Тим часом у пресслужбі мерії  попередили про можливі зміни у маршрутах тролейбусів та трамваїв внаслідок ударів по Харкову.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
