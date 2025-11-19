Що відбувається в Харкові після нічних обстрілів, розповів Терехов

Мэр Игорь Терехов сообщил, что около полуночи 19 ноября россияне атаковали Харьков 19 БпЛА, один беспилотник не взорвался. Больше всего пострадали здания в Слободском районе города.

“Были попадания в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет «Сильпо», близлежащие магазины, гаражный кооператив и лицей. В последнем вылетело большинство окон и частично разрушено ограждение. Там работает «Пункт несокрушимости», где жители получают бесплатные горячие обеды. И, несмотря на обстрел, питание там будет обеспечено и сегодня”, – уточнил Терехов.

В Основянком районе беспилотник упал на парковку возле многоэтажки. В целом из-за ударов повреждены десятки авто, три троллейбуса и несколько участков сетей уличного освещения.

“Мобільні ЦНАПи вже відкрилися у двох районах, тож мешканці можуть звертатися для реєстрації заявок на компенсацію за програмою «єВідновлення» у найближчих доступних пунктах. Обстеження територій триває, і кількість пошкоджень, найімовірніше, зросте. Поки що у двох районах руйнувань зазнали 40 будинків, вибиті 3145 вікон”, – написав мер.

На данный момент удалось частично восстановить электроэнергию, подачу воды и тепла. Однако на некоторых участках работы продолжаются.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 46 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років.