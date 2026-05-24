Майже 90 БпЛА атакували Харківщину за добу: троє загиблих, 10 постраждалих
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 24 травня повідомив, що за минулу добу росіяни вдарили по 20 населених пунктах Харківської області.
“У сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 86-річна жінка, зазнав поранень 64-річний чоловік; у м. Балаклія зазнали поранень жінки 23, 36, 48, 55 років, ще у 5 людей – гостра реакція на стрес; у с. Охримівка Вовчанської громади загинули чоловіки 59 і 54 років”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- дві ракети (тип встановлюється);
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- вісім БпЛА типу «Молния»;
- вісім fpv-дронів;
- 65 БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування через обстріли зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 08:50;