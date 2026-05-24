Майже 90 БпЛА атакували Харківщину за добу: троє загиблих, 10 постраждалих

Події 08:50   24.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 24 травня повідомив, що за минулу добу росіяни вдарили по 20 населених пунктах Харківської області. 

“У сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 86-річна жінка, зазнав поранень 64-річний чоловік; у м. Балаклія зазнали поранень жінки 23, 36, 48, 55 років, ще у 5 людей – гостра реакція на стрес; у с. Охримівка Вовчанської громади загинули чоловіки 59 і 54 років”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети (тип встановлюється);
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • вісім БпЛА типу «Молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 65 БпЛА (тип встановлюється).

Руйнування через обстріли зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
