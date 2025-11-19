Через удари вибиті три тисячі вікон, пошкоджені 45 будівель: мерія про збитки

За інформацією пресслужби міськради, внаслідок обстрілів Харкова у ніч на 19 листопада у Слобідському та Основ’янському районах пошкоджені щонайменше 45 будівель.

“Загалом було вибито понад 3,1 тис. вікон у квартирах, ще 580 – у місцях загального користування, а також 220 балконних склінь. Були пошкоджені одні двері та одна покрівля, обірвані три дроти вуличного освітлення”, – пишуть у мерії.

У повідомленні також зазначили, що фахівці продовжують оцінювати наслідки обстрілів. А комунальні служби ліквідують наслідки “прильотів”.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 46 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років.