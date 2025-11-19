Из-за обстрелов выбиты три тысячи окон, повреждены 45 зданий: мэрия об убытках
По информации пресс-службы горсовета, в результате обстрелов Харькова в ночь на 19 ноября в Слободском и Основянском районах повреждены как минимум 45 зданий.
«В общей сложности было выбито более 3,1 тыс. окон в квартирах, еще 580 — в местах общего пользования, а также 220 балконных остеклений. Была повреждена одна дверь и одна кровля, оборваны три провода уличного освещения», – пишут в мэрии.
В сообщении также отметили, что специалисты продолжают оценивать последствия обстрелов. А коммунальные службы ликвидируют последствия «прилетов».
Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 46 пострадавших в Харькове, среди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет.
Читайте также: В пожаре в Слободском районе погиб мужчина, двоих детей спасли – ГСЧС
