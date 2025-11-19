В Харькове БпЛА попали в многоэтажку и возле медучреждения, 12 пострадавших

Взрывы гремели в Харькове около полуночи — Слободской и Основянский районы атаковали 11 БпЛА. В Слободском — беспилотник попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали 22 человека. Еще один БпЛА упал возле медучреждения, где, по предварительным данным, ранен врач. Всего известно о 12 пострадавших в Харькове.

Дополнено в 1:15. 18 «Шахедами» ударили военные РФ по Слободскому и Основянскому районам Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты. Сейчас работают сотрудники ГСЧС, наши коммунальные службы. Локализуем возникший пожар. Кроме этого, пострадало очень много автомобилей, они просто все сгорели», — сообщил Терехов.

Мэр написал о 12 пострадавших. Среди них, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 13-летняя девочка, у нее острая реакция на стресс.

Дополнено в 0:59. До семи возросло число пострадавших в результате атаки БпЛА на Харьков.

Дополнено в 0:48. Известно о пятерых пострадавших в Харькове.

Дополнено в 0:40. Из подъезда многоэтажки, в который попал БпЛА, эвакуировали 22 человека.

Дополнено в 0:36. В Харькове, по предварительной информации, под ударом 11 БпЛА были Слободской и Основянский районы. Зафиксировано попадание в девятиэтажный дом с последующим возгоранием, загорелись гаражи.

Дополнено в 0:32. В результате удара по многоэтажке в Слободском районе есть пострадавшие, их количество уточняется.

Дополнено в 0:21. Также есть предварительные данные о попадании возле одного из медицинских учреждений. Есть информация о раненом враче, повреждениях самого здания и автомобилей.

Дополнено в 0:14. Предварительно, один из БпЛА влетел в многоэтажку в Слободском районе. На месте возник пожар.

0:08 Как сообщил мэр Игорь Терехов, город атакуют беспилотники. Предварительно, «прилеты» в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется.

Воздушная тревога была объявлена в Харькове в 23:36. Причина — угроза беспилотников типа «Шахед». Также об угрозе БпЛА для Харькова Воздушные силы ВСУ предупредили в 23:50 и спустя несколько минут повторно призвали горожан идти в укрытия.

Напомним, в ночь на 18 ноября удару баллистикой подвергся город Берестин. Атака происходила в две волны. Первые две ракеты «Искандер» военные РФ выпустили около 23:00. Через час прилетели еще две, сообщили в областной прокуратуре. Под удар попал объект инфраструктуры, были повреждены дома, церковь, магазины и транспорт. Всего пострадавших было десять. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, две женщины получили острый шок, а еще восемь человек, среди которых 16-летний парень, были госпитализированы с взрывными травмами. Среди других с тяжелыми ранениями в больницу доставили 17-летнюю девушку, но спасти ее не удалось. В мэрии Харькова сообщили: скончалась чемпионка Украины и Европы по кикбоксингу Карина Бахур.