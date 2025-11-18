Live

Четырьмя «Искандерами» оккупанты атаковали ночью Берестин (фото)

Происшествия 11:17   18.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре отметили: РФ начала обстреливать Берестин накануне около 22:50. 

Вначале зафиксировали удары двумя ракетами типа «Искандер».

Обстрел Берестина 18 ноября 2025

Примерно еще через час враг выпустил еще два «Искандера».

Обстрел Берестина 18 ноября 2025

В результате атаки погибла 17-летняя девушка. По информации пресс-службы ХОВА, пострадали десять человек. Восемь из них с травмами средней тяжести находятся в больнице. Еще двое людей получили острую реакцию на стресс.

Обстрел Берестина 18 ноября 2025

«В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, церковь, магазины, транспорт. Под удар также попал объект инфраструктуры», – установили правоохранители.

Обстрел Берестина 18 ноября 2025

Напомним, ночью 18 ноября РФ обстреляла Берестин ракетами. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о девяти раненых, среди них – 16-летний парень. Вскоре он рассказал, что в больнице погибла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы из-за обстрелов.

Читайте также: Мог помогать РФ готовиться к наступлению на Харьковщине. Мужчине грозит тюрьма

Автор: Николь Костенко-Лагутина
18.11.2025, 11:17

