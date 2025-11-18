Четырьмя «Искандерами» оккупанты атаковали ночью Берестин (фото)

В Харьковской облпрокуратуре отметили: РФ начала обстреливать Берестин накануне около 22:50.

Вначале зафиксировали удары двумя ракетами типа «Искандер».

Примерно еще через час враг выпустил еще два «Искандера».

В результате атаки погибла 17-летняя девушка. По информации пресс-службы ХОВА, пострадали десять человек. Восемь из них с травмами средней тяжести находятся в больнице. Еще двое людей получили острую реакцию на стресс.

«В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, церковь, магазины, транспорт. Под удар также попал объект инфраструктуры», – установили правоохранители.

Напомним, ночью 18 ноября РФ обстреляла Берестин ракетами. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о девяти раненых, среди них – 16-летний парень. Вскоре он рассказал, что в больнице погибла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы из-за обстрелов.