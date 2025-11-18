Чотирма “Іскандерами” окупанти атакували вночі Берестин (фото)

У Харківській облпрокуратурі зазначили: РФ почала обстрілювати Берестин напередодні близько 22:50.

Спочатку зафіксували удари двома ракетами типу “Іскандер”.

Приблизно ще за годину ворог випустив ще два “Іскандери”.

Внаслідок атаки загинула 17-річна дівчина. За інформацією пресслужби ХОВА, постраждали десятеро людей. Вісім із них із травмами середньої тяжкості перебувають у лікарні. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

“У місті пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення, церкву, магазини, транспорт. Під удар також потрапив об’єкт інфраструктури”, – встановили правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 18 листопада РФ обстріляла Берестин ракетами. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дев’ятьох поранених, серед них – 16-річний хлопець. Незабаром він розповів, що у лікарні загинула 17-річна дівчина, яка отримала важкі травми через обстріли.