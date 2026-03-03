17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли

Харківські поліцейські розшукали неповнолітню, яка пішла з дому 1 березня, повідомляє Нацполіція.

Дівчина зникла з патронатної родини у місті Берестин. За словами її виховательки, 1 березня близько 17:00 неповнолітня пішла до місцевого магазину та не повернулася додому. На телефонні дзвінки дівчина не відповідала. Тому дівчину негайно почали розшукувати.

Поліціянти обшукали територію населеного пункту, перевірили можливі місця перебування підлітків, опитали знайомих та місцевих жителів. Нарешті 17-річну дівчину знайшли на території Дніпропетровської області. На щастя, вона не стала жертвою протиправних дій.

Наразі неповнолітню повернули до патронатної родини. З нею та її законними опікунами правоохоронці провели профілактичну бесіду.