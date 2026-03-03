17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли
Харківські поліцейські розшукали неповнолітню, яка пішла з дому 1 березня, повідомляє Нацполіція.
Дівчина зникла з патронатної родини у місті Берестин. За словами її виховательки, 1 березня близько 17:00 неповнолітня пішла до місцевого магазину та не повернулася додому. На телефонні дзвінки дівчина не відповідала. Тому дівчину негайно почали розшукувати.
Поліціянти обшукали територію населеного пункту, перевірили можливі місця перебування підлітків, опитали знайомих та місцевих жителів. Нарешті 17-річну дівчину знайшли на території Дніпропетровської області. На щастя, вона не стала жертвою протиправних дій.
Наразі неповнолітню повернули до патронатної родини. З нею та її законними опікунами правоохоронці провели профілактичну бесіду.
Читайте також: Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: берестин, Нацполіція, ушла из дома и не вернулась;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 13:21;