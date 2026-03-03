Live

17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли

Події 13:21   03.03.2026
Оксана Якушко
17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли

Харківські поліцейські розшукали неповнолітню, яка пішла з дому 1 березня, повідомляє Нацполіція.

Дівчина зникла з патронатної родини у місті Берестин. За словами її виховательки, 1 березня близько 17:00 неповнолітня пішла до місцевого магазину та не повернулася додому. На телефонні дзвінки дівчина не відповідала. Тому дівчину негайно почали розшукувати.

Поліціянти обшукали територію населеного пункту, перевірили можливі місця перебування підлітків, опитали знайомих та місцевих жителів. Нарешті 17-річну дівчину знайшли на території Дніпропетровської області. На щастя, вона не стала жертвою протиправних дій.

Наразі неповнолітню повернули до патронатної родини. З нею та її законними опікунами правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Читайте також: Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли
17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли
03.03.2026, 13:21
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
03.03.2026, 11:14
Шість разів рятувальники ліквідовували наслідки затоплень на Харківщині
Шість разів рятувальники ліквідовували наслідки затоплень на Харківщині
03.03.2026, 09:59
“Авто для військових”: на Харківщині розшукують організаторів схеми
“Авто для військових”: на Харківщині розшукують організаторів схеми
03.03.2026, 10:50
Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини
Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини
03.03.2026, 11:46
У Харкові не працює лінія “101”: як додзвонитися до рятувальників
У Харкові не працює лінія “101”: як додзвонитися до рятувальників
03.03.2026, 11:30

Новини за темою:

30.01.2026
Забили до смерті та знімали це: трьох підлітків на Харківщині «посадили» 📹
20.01.2026
Велосипедиста збили на Харківщині: водію легковика вручили підозру
27.12.2025
“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія
18.11.2025
Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин
18.11.2025
Чотирма “Іскандерами” окупанти атакували вночі Берестин (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «17-річна дівчина пішла з дому на Харківщині – де її знайшли», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 13:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські поліцейські розшукали неповнолітню, яка пішла з дому 1 березня, повідомляє Нацполіція.".