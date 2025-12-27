“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія

ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило, що співробітники відомства склали протокол на водія, який небезпечно маневрував у центрі Берестина.

“Правоохоронці встановили особу чоловіка, який порушував вимоги законодавства та здійснював небезпечне маневрування, відоме як “нарізання кіл” у центрі міста”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП.

Лихачем виявився 27-річний водій автомобіля “Porsche”. За інформацією поліції, небезпечною їздою водій розважався ввечері на Алеї пам’яті загиблих Захисників України. Про обурливу ситуацію повідомила міська голова Берестина Світлана Кривенко. За її словами, інцидент із “заносами” на Алеї пам’яті – не єдиний у місті останнім часом.

“За три дні, було дуже багато дописів про випадки неповаги до Захисників, а саме: розбито портрет Героя України Дениса Шевченка, також невідомі поки що особи, влаштували авторалі на площі. Хочу повідомити, що першим і другим випадками займається поліція. Коли мені надійдуть офіційні роз’яснення, я обов’язково оприлюдню. В місті стоять відеокамери, поліція це все бачить. Обставити площу блоками або заборами – неможливо, тому що техніка заїздить з ККП, ДСНС”, – пояснила вона.

Мерка запропонувала створити добровільні дружини із небайдужих мешканців. Також до патрулювання міста готова приєднатися вона сама та співробітники міськради.

У поліції повідомили, що водія, який роз’їжджав Алеєю пам’яті, притягли до адміністративної відповідальності.