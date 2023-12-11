У Харкові в чергового дрифтера відібрали машину (відео)

Черговий “герой” відео, яке розповсюдилося в соцмережах у Харкові, поплатився за лихий дрифт на вулицях та перегони з патрульними.

“Водію зараз вже не дуже весело, бо тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею 296 – Хуліганство, та і віджигати вже немає на чому, бо транспортний засіб вилучено на штрафмайданчик, як знаряддя вчинення злочину“, – повідомив начальник Патрульної поліції Харківської області Віктор Левченко.

Такий розвиток подій Левченко назвав “закономірним підсумком для кожного, хто ставить себе вище суспільства, та плює на закон”.