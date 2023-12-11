У Харкові в чергового дрифтера відібрали машину (відео)
Черговий “герой” відео, яке розповсюдилося в соцмережах у Харкові, поплатився за лихий дрифт на вулицях та перегони з патрульними.
“Водію зараз вже не дуже весело, бо тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею 296 – Хуліганство, та і віджигати вже немає на чому, бо транспортний засіб вилучено на штрафмайданчик, як знаряддя вчинення злочину“, – повідомив начальник Патрульної поліції Харківської області Віктор Левченко.
Такий розвиток подій Левченко назвав “закономірним підсумком для кожного, хто ставить себе вище суспільства, та плює на закон”.
Читайте також: “Два протилежні світи” в Харкові – командир патрульних про дрифт у центрі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрифт, Левченко, машина, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові в чергового дрифтера відібрали машину (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий “герой” відео, яке розповсюдилося в соцмережах у Харкові, поплатився за лихий дрифт на вулицях та гонки з патрульними".