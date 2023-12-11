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У Харкові в чергового дрифтера відібрали машину (відео)

Суспільство 08:07   11.12.2023
Оксана Горун
У Харкові в чергового дрифтера відібрали машину (відео)

Черговий “герой” відео, яке розповсюдилося в соцмережах у Харкові, поплатився за лихий дрифт на вулицях та перегони з патрульними.

Водію зараз вже не дуже весело, бо тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею 296 – Хуліганство, та і віджигати вже немає на чому, бо транспортний засіб вилучено на штрафмайданчик, як знаряддя вчинення злочину“, – повідомив начальник Патрульної поліції Харківської області Віктор Левченко.

Такий розвиток подій Левченко назвав “закономірним підсумком для кожного, хто ставить себе вище суспільства, та плює на закон”.

Читайте також: “Два протилежні світи” в Харкові – командир патрульних про дрифт у центрі

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 08:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий “герой” відео, яке розповсюдилося в соцмережах у Харкові, поплатився за лихий дрифт на вулицях та гонки з патрульними".