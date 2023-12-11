В Харькове у очередного дрифтера отобрали машину (видео)
Фото: facebook Виктора Левченко
Очередной «герой» видео, распространившегося в соцсетях в Харькове, поплатился за лихой дрифт на улицах и гонки с патрульными.
«Водителю сейчас уже не очень весело, потому что теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 296 – «хулиганство», да и отжигать уже не на чем, потому что транспортное средство изъято на штрафплощадку как орудие совершения преступления», — сообщил начальник Патрульной полиции Харьковской области Виктор Левченко.
Такое развитие событий Левченко назвал «закономерным итогом для каждого, кто ставит себя выше общества и плюет на закон».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрифт, Левченко, машина, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной «герой» видео, распространившегося в соцсетях в Харькове, поплатился за лихой дрифт на улицах и гонки с патрульными".