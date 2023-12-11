В Харькове у очередного дрифтера отобрали машину (видео)

Очередной «герой» видео, распространившегося в соцсетях в Харькове, поплатился за лихой дрифт на улицах и гонки с патрульными.

«Водителю сейчас уже не очень весело, потому что теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 296 – «хулиганство», да и отжигать уже не на чем, потому что транспортное средство изъято на штрафплощадку как орудие совершения преступления», — сообщил начальник Патрульной полиции Харьковской области Виктор Левченко.

Такое развитие событий Левченко назвал «закономерным итогом для каждого, кто ставит себя выше общества и плюет на закон».